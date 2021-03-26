Червона зона залишається: в Івано-Франківську послаблять карантин
З понеділка, 2 квітня, Івано-Франківська область залишиться у червоній зоні. Однак ситуація з коронавірусом у місті суттєво покращилася.
Джерело:Фейсбук Руслана Марцінківа
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що, відповідно до показників, Івано-Франківськ міг би перейти до помаранчевої зони.
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Станом на 26 березня у міських лікарнях перебувають 548 заражених. За добу 25, на щастя, не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.
Марцінків наголосив, що бачить передумови пом'якшувати карантин.
Ми з понеділка відкриватимемо поетапно дитячі садочки і школи 1 – 4 клас. Ми готуємося до того, щоб відкривати,
– зауважив мер Івано-Франківська.
Однак Марцінків наголосив, що вирішальне слово буде за батьками. Якщо вони будуть проти відкриття того чи іншого навчального закладу, дистанційне навчання можна автономно продовжувати.
Прикарпаття у червоній зоні: головне
- У червоній зоні Івано-Франківщина опинилася ще 22 лютого.
- Марцінків розповів, що до погіршення епідеміологічної ситуації у регіоні міг призвести наплив туристів. На зимові свята у Карпатах відпочивали чимало українців.
- 3 березня мер Івано-Франківська звернувся за допомогою до Кабінету Міністрів України. Зокрема, Марцінків попросив надати місту більше доз вакцини та допомогти з розгортанням додаткових ліжок у лікарнях.
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