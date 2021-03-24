В Одеському громадському транспорті дотримуються карантинних обмежень червоної зони не всюди. Поліція почала штрафувати порушників у маршрутках, а на зупинках електротранспорту великі скупчення людей.

В Україні вже рік триває карантин, але досі не всі користуються масками. Попри багаторазові нагадування водіїв, їх одягає менше половини пасажирів.

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Яка ситуація в маршрутках

Як пише "Думаская", в автобусах Одеси найгірша ситуація щодо дотримання карантину. У деяких лише кілька стоячих пасажирів, а подекуди в салоні люди справді тісняться. Однак немає скупчень на зупинках.

У деяких випадках поліція зупиняє маршрутки та виписує протоколи. Для прикладу, біля Політехнічного університету в одній із маршруток кожного пасажира оштрафували на 170 гривень. Скільки загалом протоколів вже встигли виписати, поки не повідомляють.

Одеський транспорт у час пік: відео "7 Телеканал"

Ситуація в тролейбусах

У тролейбусах міста дотримуються всіх обмежень у кількості пасажирів. Але виявилось, що їх недостатньо для перевезення всіх охочих. На маршрутах 9 і 10 вже після перших зупинок у транспорті не залишається вільних місць.

Інтервал їх руху в них більше 10 хвилин і через це на зупинках утворюються черги. Повідомляється, що там активізувались кишенькові злодії. У деяких людей із кишень викрали смартфони та гаманці.

Ситуація в транспорті Одеси: Фото "Думская", "KURS_ODESSA", "Культометр" і "Таймер"

Люди зупиняють трамваї

У трамваях міста також дотримуються карантинних обмежень. Посадку пасажирів проводять через передні двері та переважно люди спокійно чекають. Але на кінцевих зупинках збираються натовпи, а на проміжних пасажири взагалі не можуть сісти, повідомило видання "Культометр".

Читачі спільноти "Одесса как она есть" розповіли, що на маршруті 3 трамваю жінка, на яку не вистачило місця в трамваї пішла рельсами. Через це рух транспорту був заблокованих. У селищі Котовського, звідки найважче добратись, була схожа ситуація. Але там чоловік просто зупинився перед трамваєм.

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Трамвай, який зупинила жінка: відео "Одесса как она есть"