Одеська область з 23 березня перебуває у червоній зоні карантину. Відтепер в регіоні діє низка суворих обмежень. Наприклад, закриті заклади розваг та харчування.

Державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила віднести Одещину до червоної зони 20 березня. До теми Одещина і Київ з 23 березня офіційно у червоній зоні Які обмеження діють на Одещині Заборонена робота розважальних закладів, а кафе та ресторани можуть лише готувати їжу на виніс. Торгові центри також не повинні працювати.

Спортзали, басейни та фітнес-центри теж мають бути зачинені.

Непродовольчим ринкам заборонено працювати.

До речі, робота громадського транспорту у червоній зоні була заборонена. Однак тепер місцева влада регіону може сама вирішувати: забороняти чи дозволяти перевезення.

Крім того, у "червоних" регіонах діють деякі обмеження з інших зон. Важливо! Регіон може покинути червону зону тільки тоді, коли досягне норми показників протягом не менше 5 днів поспіль.

Обмеження зон карантину / Інфографіка 24 каналу Яка ситуація з коронавірусом на Одещині Відповідно до даних РНБО, в Одеській області за добу 21 березня діагностували 745 нових випадків коронавірусу.

Загалом від початку пандемії в області захворіли понад 98 тисяч людей. Подолали хворобу близько 81 тисяча осіб, але померли – 1613.

Попри складну ситуацію з коронавірусом, у клубах Одеси – аншлаг. В мережі опублікували відео, як в одному з таких закладів люди розважались впритул, тобто без масок та соціальної дистанції. Зауважимо, крім Одещини, у червоній зоні перебувають ще 6 регіонів. Зокрема, Закарпатська, Чернівецька, Сумська, Івано-Франківська, Житомирська та Київська області.