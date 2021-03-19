Червона зона карантину: Степанов назвав області, які можуть стати наступними

Джерело:"РБК-Україна"
Найскладніша ситуація з коронавірусом наразі у Західній Україні. Максим Степанов назвав області, у яких обмеження скоро можуть посилити.
Водночас є і хороші новини: читуація на "червоному" Прикарпатті вже покращується. Про це повідомив журналістам під Радою міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
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Степанов розповів: ситуація складна на Західній Україні, однак і в деяких південно-західних областях є відчутне погіршення.
У Львівській області почалось зростання. Зокрема і у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є зростання по одному з показників,
– розповів Степанов.
Завдяки механізму адаптивного карантину регіони самостійно можуть запроваджувати сильніші обмеження, ніж на решті території України.
Чинний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу