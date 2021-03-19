Найскладніша ситуація з коронавірусом наразі у Західній Україні. Максим Степанов назвав області, у яких обмеження скоро можуть посилити.

Водночас є і хороші новини: читуація на "червоному" Прикарпатті вже покращується. Про це повідомив журналістам під Радою міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

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У яких областях погіршується ситуація

Степанов розповів: ситуація складна на Західній Україні, однак і в деяких південно-західних областях є відчутне погіршення.

У Львівській області почалось зростання. Зокрема і у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є зростання по одному з показників,

– розповів Степанов.

Області, які самі посилили карантин

Завдяки механізму адаптивного карантину регіони самостійно можуть запроваджувати сильніші обмеження, ніж на решті території України.

Посилений карантин з 19 березня оголосили у Львові. Наступного дня його поширили і на території області.

З 20 березня карантин посилюють у Києві. Закривають кафе, ТРЦ і припиняють масові спортивні і культурні заходи.

Починає діяти посилений карантин з 18 березня на Харківщині.

З понеділка, 22 березня, посилює карантин і Хмельницький. Тут наразі обмеження слабші: школи йдуть на дистанційку, масові заходи скасовані.

У всіх зазначених областях, окрім Київщини, помаранчевий рівень небезпеки. Він не передбачає суворих обмежень.

Однак, зважаючи на прогнози з погіршення епідситуації, влада цих міст самостійно вирішила ввести жорсткіші обмеження.

Зазначимо: за даними МОЗ, наразі у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Від 19 березня туди додалася і Київська область.



Чинний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу