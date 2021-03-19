Червона зона карантину: Степанов назвав області, які можуть стати наступними
Найскладніша ситуація з коронавірусом наразі у Західній Україні. Максим Степанов назвав області, у яких обмеження скоро можуть посилити.
Джерело:"РБК-Україна"
Водночас є і хороші новини: читуація на "червоному" Прикарпатті вже покращується. Про це повідомив журналістам під Радою міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Зверніть увагу Локдауни в окремих областях: у президента пояснили ідею
У яких областях погіршується ситуація
Степанов розповів: ситуація складна на Західній Україні, однак і в деяких південно-західних областях є відчутне погіршення.
У Львівській області почалось зростання. Зокрема і у Харківській області, але поки все контрольовано. В Миколаївській області є зростання по одному з показників,
– розповів Степанов.
Області, які самі посилили карантин
Завдяки механізму адаптивного карантину регіони самостійно можуть запроваджувати сильніші обмеження, ніж на решті території України.
- Посилений карантин з 19 березня оголосили у Львові. Наступного дня його поширили і на території області.
- З 20 березня карантин посилюють у Києві. Закривають кафе, ТРЦ і припиняють масові спортивні і культурні заходи.
- Починає діяти посилений карантин з 18 березня на Харківщині.
- З понеділка, 22 березня, посилює карантин і Хмельницький. Тут наразі обмеження слабші: школи йдуть на дистанційку, масові заходи скасовані.
- У всіх зазначених областях, окрім Київщини, помаранчевий рівень небезпеки. Він не передбачає суворих обмежень.
- Однак, зважаючи на прогнози з погіршення епідситуації, влада цих міст самостійно вирішила ввести жорсткіші обмеження.
Чинний карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною