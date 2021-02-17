Адаптивний карантин: які обмеження діють в кожній зоні

Україна повернулась до адаптивного карантину. Відтак територію країни знову поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У них діють різні обмеження, найсуворіші – у червоній.

Раніше в Кабміні заявляли, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутись до адаптивного карантину. Він почне діяти вже з 24 лютого.

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Зелена зона

У МОЗ зазначили, що "зелений рівень" – це той показник, якого слід досягнути для послаблення або скасування протиепідемічних заходів. Він може бути встановлений у разі досягнення наступних показників:

рівень захворюваності на грип та ГРВІ щонайменше у 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу,

від епідпорогу, коефіцієнт виявлених випадків інфікування коронавірусом не перевищує 5%.

Які обмеження діють у зеленій зоні

У транспорті та громадських місцях. люди мають одягати маски чи респіратори.

Під час проведення масових заходів повинно бути е більше однієї людини на 5 квадратних метрів.

Кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%.

Пасажирів у транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях.

Жовта зона

Ця зона є базовою для всієї країни й передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом’якшеннями.

Які обмеження діють у жовтій зоні

Можна проводити масові заходи, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратні метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць.

Групи понад 20 осіб можуть відвідувати заклади освіти.

Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.

Дозволена робота ресторанів, кафе, барів та їдалень – до 00:00 години.

У спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.

Помаранчева зона

Вона встановлюється після жовтої та свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Окрім обмежень жовтої зони, діють інші:

Заборонено проводити масові заходи, якщо є понад 20 людей.

Не можна перевозити у громадському транспорті більше людей, ніж є посадкових місць.

Заборона торгівля у всіх закладах з кількістю відвідувачів більше, ніж 1 особа на 10 метрів квадратних.

Заклади громадського харчування можуть працювати до 23:00, однак розрахунки – до 22:00.

Заборона на дискотеки та роботу нічних клубів.

Заборона на планові госпіталізації.

Заборона на поїздки дітей у дитячі табори.

Червона зона

Передбачається введення жорстких карантинних обмежень, які діяли під час січневого локдауну. Крім обмежень помаранчевої зони, забороняється:

робота громадського транспорту;

очне навчання у закладах освіти;

діяльність торговельних центрів, кафе та ресторанів.

Раніше адаптивний карантин діяв з 12 травня по 13 листопада 2020 року.