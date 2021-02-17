Адаптивний карантин: які обмеження діють в кожній зоні

17 лютого 2021 , 21:20

Джерело:

МОЗ

Україна повернулась до адаптивного карантину. Відтак територію країни знову поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У них діють різні обмеження, найсуворіші – у червоній.

Раніше в Кабміні заявляли, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутись до адаптивного карантину. Він почне діяти вже з 24 лютого.

Важливо Карантин в Україні: що зміниться у 2021 році і коли чекати на зняття всіх обмежень

Зелена зона

У МОЗ зазначили, що "зелений рівень" – це той показник, якого слід досягнути для послаблення або скасування протиепідемічних заходів. Він може бути встановлений у разі досягнення наступних показників:

  • рівень захворюваності на грип та ГРВІ щонайменше у 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу,
  • коефіцієнт виявлених випадків інфікування коронавірусом не перевищує 5%.

Які обмеження діють у зеленій зоні

  • У транспорті та громадських місцях. люди мають одягати маски чи респіратори.
  • Під час проведення масових заходів повинно бути е більше однієї людини на 5 квадратних метрів.
  • Кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%.
  • Пасажирів у транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях.

Жовта зона

Ця зона є базовою для всієї країни й передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом’якшеннями.

Які обмеження діють у жовтій зоні

  • Можна проводити масові заходи, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратні метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць.
  • Групи понад 20 осіб можуть відвідувати заклади освіти.
  • Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.
  • Дозволена робота ресторанів, кафе, барів та їдалень – до 00:00 години.
  • У спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.

Помаранчева зона

Вона встановлюється після жовтої та свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Окрім обмежень жовтої зони, діють інші:

  • Заборонено проводити масові заходи, якщо є понад 20 людей.
  • Не можна перевозити у громадському транспорті більше людей, ніж є посадкових місць.
  • Заборона торгівля у всіх закладах з кількістю відвідувачів більше, ніж 1 особа на 10 метрів квадратних.
  • Заклади громадського харчування можуть працювати до 23:00, однак розрахунки – до 22:00.
  • Заборона на дискотеки та роботу нічних клубів.
  • Заборона на планові госпіталізації.
  • Заборона на поїздки дітей у дитячі табори.

Червона зона

Передбачається введення жорстких карантинних обмежень, які діяли під час січневого локдауну. Крім обмежень помаранчевої зони, забороняється:

  • робота громадського транспорту;
  • очне навчання у закладах освіти;
  • діяльність торговельних центрів, кафе та ресторанів.
Зверніть увагу! Раніше адаптивний карантин діяв з 12 травня по 13 листопада 2020 року.