Адаптивний карантин: які обмеження діють в кожній зоні

Україна повернулась до адаптивного карантину. Відтак територію країни знову поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У них діють різні обмеження, найсуворіші – у червоній.
Раніше в Кабміні заявляли, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутись до адаптивного карантину. Він почне діяти вже з 24 лютого.
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Зелена зона
У МОЗ зазначили, що "зелений рівень" – це той показник, якого слід досягнути для послаблення або скасування протиепідемічних заходів. Він може бути встановлений у разі досягнення наступних показників:
- рівень захворюваності на грип та ГРВІ щонайменше у 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу,
- коефіцієнт виявлених випадків інфікування коронавірусом не перевищує 5%.
Які обмеження діють у зеленій зоні
- У транспорті та громадських місцях. люди мають одягати маски чи респіратори.
- Під час проведення масових заходів повинно бути е більше однієї людини на 5 квадратних метрів.
- Кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%.
- Пасажирів у транспорті можна перевозити лише на сидячих місцях.
Жовта зона
Ця зона є базовою для всієї країни й передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, але з певними пом’якшеннями.
Які обмеження діють у жовтій зоні
- Можна проводити масові заходи, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратні метри площі, або з наповненістю залу понад 50% місць.
- Групи понад 20 осіб можуть відвідувати заклади освіти.
- Можна буде проводити матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.
- Дозволена робота ресторанів, кафе, барів та їдалень – до 00:00 години.
- У спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати більшій кількості людей.
Помаранчева зона
Вона встановлюється після жовтої та свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Окрім обмежень жовтої зони, діють інші:
- Заборонено проводити масові заходи, якщо є понад 20 людей.
- Не можна перевозити у громадському транспорті більше людей, ніж є посадкових місць.
- Заборона торгівля у всіх закладах з кількістю відвідувачів більше, ніж 1 особа на 10 метрів квадратних.
- Заклади громадського харчування можуть працювати до 23:00, однак розрахунки – до 22:00.
- Заборона на дискотеки та роботу нічних клубів.
- Заборона на планові госпіталізації.
- Заборона на поїздки дітей у дитячі табори.
Червона зона
Передбачається введення жорстких карантинних обмежень, які діяли під час січневого локдауну. Крім обмежень помаранчевої зони, забороняється:
Зверніть увагу!
- робота громадського транспорту;
- очне навчання у закладах освіти;
- діяльність торговельних центрів, кафе та ресторанів.
Раніше адаптивний карантин діяв з 12 травня по 13 листопада 2020 року.