Вимагали 300 доларів у водійки: у Чернівцях засудили майора та сержанта поліції

5 березня 2021 , 20:22
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Джерело:

Єдиний реєстр судових рішень

Поліцейських, які вимагали у жінки чималу суму за нібито підроблене свідоцтво про реєстрацію машини, засудили до 6 та 4 місяців перебування під арештом.

Досить гуманне покарання виніс Першотравневий районний суд Чернівців відносно офіцерів поліції, яких спіймали за отриманням хабаря.

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Згідно з Єдиним реєстром досудових розслідувань, злочин правоохоронці вчинили у лютому 2019 року.

Що відомо про поліцейських, яких спіймали на хабарі у Чернівцях

  • Як з'ясували слідчі, майор та старший сержант поліції зупинили машину, за кермом якої перебувала жінка.
  • Правоохоронці заявили водійці про те, що її свідоцтво про реєстрацію машини підроблене.
  • За 300 доларів злочинці пообіцяли жінці не зважати на це порушення.
  • Потерпіла зголосилася віддати гроші, але звернулася до колег зловмисників.

Під час отримання 200 доларів обох перевертнів у погонах затримали. В суді обидва чоловіки заперечили свою провину, але докази проти них були беззаперечними.

Крім арешту судді заборонили обом злочинцям займатися правоохоронною діяльністю на 2 роки після звільнення.

Злочини, які коять поліцейські не є рідкісними в Україні. При цьому карають їх зазвичай вкрай умовно. Частіше за все, правоохоронці, яких спіймали за вчинення злочину, отримують мінімальні терміни ув'язнень, або взагалі уникають покарання та продовжують працювати у МВС.