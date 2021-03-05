Вимагали 300 доларів у водійки: у Чернівцях засудили майора та сержанта поліції

Джерело:Єдиний реєстр судових рішень
Поліцейських, які вимагали у жінки чималу суму за нібито підроблене свідоцтво про реєстрацію машини, засудили до 6 та 4 місяців перебування під арештом.
Досить гуманне покарання виніс Першотравневий районний суд Чернівців відносно офіцерів поліції, яких спіймали за отриманням хабаря.
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Під час отримання 200 доларів обох перевертнів у погонах затримали. В суді обидва чоловіки заперечили свою провину, але докази проти них були беззаперечними.
Крім арешту судді заборонили обом злочинцям займатися правоохоронною діяльністю на 2 роки після звільнення.Злочини, які коять поліцейські не є рідкісними в Україні. При цьому карають їх зазвичай вкрай умовно. Частіше за все, правоохоронці, яких спіймали за вчинення злочину, отримують мінімальні терміни ув'язнень, або взагалі уникають покарання та продовжують працювати у МВС.