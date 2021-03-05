Поліцейських, які вимагали у жінки чималу суму за нібито підроблене свідоцтво про реєстрацію машини, засудили до 6 та 4 місяців перебування під арештом.

Досить гуманне покарання виніс Першотравневий районний суд Чернівців відносно офіцерів поліції, яких спіймали за отриманням хабаря.

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Згідно з Єдиним реєстром досудових розслідувань, злочин правоохоронці вчинили у лютому 2019 року.

Що відомо про поліцейських, яких спіймали на хабарі у Чернівцях

Як з'ясували слідчі, майор та старший сержант поліції зупинили машину, за кермом якої перебувала жінка.

Правоохоронці заявили водійці про те, що її свідоцтво про реєстрацію машини підроблене.

За 300 доларів злочинці пообіцяли жінці не зважати на це порушення.

Потерпіла зголосилася віддати гроші, але звернулася до колег зловмисників.

Під час отримання 200 доларів обох перевертнів у погонах затримали. В суді обидва чоловіки заперечили свою провину, але докази проти них були беззаперечними.

Крім арешту судді заборонили обом злочинцям займатися правоохоронною діяльністю на 2 роки після звільнення.

Злочини, які коять поліцейські не є рідкісними в Україні. При цьому карають їх зазвичай вкрай умовно. Частіше за все, правоохоронці, яких спіймали за вчинення злочину, отримують мінімальні терміни ув'язнень, або взагалі уникають покарання та продовжують працювати у МВС.