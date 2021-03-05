Вимагали 300 доларів у водійки: у Чернівцях засудили майора та сержанта поліції
Поліцейських, які вимагали у жінки чималу суму за нібито підроблене свідоцтво про реєстрацію машини, засудили до 6 та 4 місяців перебування під арештом.
Джерело:Єдиний реєстр судових рішень
Досить гуманне покарання виніс Першотравневий районний суд Чернівців відносно офіцерів поліції, яких спіймали за отриманням хабаря.
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Згідно з Єдиним реєстром досудових розслідувань, злочин правоохоронці вчинили у лютому 2019 року.
Що відомо про поліцейських, яких спіймали на хабарі у Чернівцях
- Як з'ясували слідчі, майор та старший сержант поліції зупинили машину, за кермом якої перебувала жінка.
- Правоохоронці заявили водійці про те, що її свідоцтво про реєстрацію машини підроблене.
- За 300 доларів злочинці пообіцяли жінці не зважати на це порушення.
- Потерпіла зголосилася віддати гроші, але звернулася до колег зловмисників.
Під час отримання 200 доларів обох перевертнів у погонах затримали. В суді обидва чоловіки заперечили свою провину, але докази проти них були беззаперечними.
Крім арешту судді заборонили обом злочинцям займатися правоохоронною діяльністю на 2 роки після звільнення.
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