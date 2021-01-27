У Чернівцях водійка запалила у тролейбусі смолоскип: причина, відео

Водійка у Чернівцях зробила смолоскип та запалила його у салоні громадського транспорту. Все для того, аби відігріти тролейбус.

Джерело: ютуб-канал "Молодий буковинець"

Очевидці зафільмували відкритий вогонь у тролейбусі, відповідні кадри вони поширили у мережі.

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На відео видно водійку, яка відкриває люк, розташований у салоні тролейбуса. У руках жінки – смолоскип, ним вона намагається відігріти механізм.

"Що ти, заразо, вищиш і вищиш… Накупляють гів*а і їдьте як хочете, водії. Гризіть собі тут нерви, здихайте", – говорила жінка, поки виконувала процедуру.

Водійка зі смолоскипом у чернівецькому тролейбусі: дивіться відео

Під час у громадському транспорті перебували пасажири. На початку відео водійка попросила їх забрати ноги від люка та пройти далі у салон.