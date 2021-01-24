У Чернівцях вирощують червонокнижних риб в лабораторії інституту

У лабораторії Чернівецького інституту біології вирощують червонокнижних риб. Науковці уже декілька років допомагають природі відновити свій біоресурс.
У 5 басейнах вирощують здебільшого 3 види рідкісних місцевих риб, зокрема стерлядь, марена та вирезуба. Усі вони – червонокнижні. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.
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Доцент кафедри кафедри Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету Олексій Худий розповів, що у Дністрі є свій автохтонний осетровий вид – стерлядь, це продуценти чорної ікри, чим вона і цінна. Стерлядь – один з найменших представників, додав доцент.
Коли риби були личинками, за ними доглядали як за малими дітьми. За словами аспірантки Інституту Ольги Фрунзи, подеколи доводилось годувати їх вночі та вдень – цілу добу. Вона додала, що стерлядь має нижній рот, за допомогою якого забирає їжу з дна – це донні види риб.
Водночас корм для риб насичують пробіотиками, а воду для потреб лабораторії беруть з міських мереж. Для очищення використовують біологічний фільтр – спеціальні мікроорганізми.
Корм для риб насичують пробіотиками / Скриншот з відео
Також безперебійно працюють компресори, які насичують воду киснем. Для цього нещодавно встановили сонячні батареї, адже пів години без світла – і риба гине. Директор Інститут біології, хімії та біоресурсів повідомив, що наразі вони не залежать від електрики міста.
Зменшення чисельності відповідних риб пов'язане не лише з браконьєрством, а й зі змінами у природних середовищах. Науковці переконані, їхні напрацювання зможуть допомогти підприємствам, котрі захочуть вирощувати рідкісні види риб.
З одного боку – задовольняємо попит людей у сировині риб. А частину вирощених особин випускаємо у природні умови, і так ми поповнюємо популяцію,
– член Нацкомісії з питань Червоної книги Ілля Чорней.
Зменшення чисельності риб пов'язане зі змінами у природних середовищах / Скриншот з відео
Червонокнижні види досить дорого обійдуться браконьєрам, адже за веризуба причорноморського передбачений штраф – 10 тисяч гривень. За стерлядь прісноводну – у п'ятеро більше.