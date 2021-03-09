Місто у червоній зоні: у Чернівцях відновлять роботу найбільшого комунального ринку

У Чернівцях 10 березня відновлять роботу найбільшого комунального ринку. Місто перебуває у червоній зоні карантину.

Вранці 9 березня підприємці Калинівського ринку зібралися на акцію протесту біля міськради. Люди вимагали дозволити їм працювати.

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Мер Роман Клічук повідомив, що 4 березня вони звернулися до обласної комісії ТЕБ та НС з проханням дати роз'яснення по схваленому протоколу щодо карантину червоної зони.

Адже у пункті 9 рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є комунальний Калинівський ринок.

Насправді ми так і не дочекалися роз'яснення і тому ухвалили рішення, що відкриваємо ринок із завтрашнього дня,

– сказав глава міста.

Водночас він попросив не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.

Ситуація з коронавірусом на Буковині: коротко

Станом на 9 березня у Чернівецькій області на COVID-19 захворіли 59 134 людини.

Перемогти смертельну інфекцію вдалось 46 274 особам.

Померли від ускладнень хвороби 1 097 пацієнтів.