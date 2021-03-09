У Чернівцях 10 березня відновлять роботу найбільшого комунального ринку. Місто перебуває у червоній зоні карантину.

Вранці 9 березня підприємці Калинівського ринку зібралися на акцію протесту біля міськради. Люди вимагали дозволити їм працювати.

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Мер Роман Клічук повідомив, що 4 березня вони звернулися до обласної комісії ТЕБ та НС з проханням дати роз'яснення по схваленому протоколу щодо карантину червоної зони.

Адже у пункті 9 рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є комунальний Калинівський ринок.

Насправді ми так і не дочекалися роз'яснення і тому ухвалили рішення, що відкриваємо ринок із завтрашнього дня,

– сказав глава міста.

Водночас він попросив не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.

Зверніть увагу! З 1 березня 2021 року у Чернівецькій області значно посилили карантинні обмеження, адже регіон потрапив до червоної зони карантину.

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