У "ковідній" лікарні Чернівців стався вибух: є жертва та постраждалі – фото, відео

У чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 через вибух 27 лютого сталася пожежа. Унаслідок загоряння 1 особа загинула та ще 1 – травмована.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у своєму фейсбуці заявила, що перебувала на місці події. Чиновниця займалася госпіталізацією пацієнтів в інші медичні заклади.

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Що відомо про причину вибуху

У ДСНС повідомляють, що на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 о 13:15 стався спалах кисневої труби.

Зі свого боку мер Чернівців Роман Клічук заперечив версію ДСНС про причини вибуху.

Причини займання наразі з'ясовуються, але можна вже напевне сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було,

– написав міський голова у своєму фейсбуці.

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Унаслідок вибуху загинула людина

Однак внаслідок пожежі загинула 1 людина та ще 1 – постраждала.

Рятувальники, які прибули на виклик по вулиці Героїв Майдану, 226, оперативно евакуювали 20 пацієнтів, що перебували у приміщенні.



Пожежа у міській лікарні Чернівців / Фото 24 каналу

Працівникам ДСНС вдалося ліквідувати загоряння о 13:30. До гасіння залучалися 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Влада Чернівців визначила цю лікарню для інфікованих коронавірусом. У ній лікували пацієнтів, які хворіють на гостру респіраторну інфекцію COVID-19.

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