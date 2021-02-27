У "ковідній" лікарні Чернівців стався вибух: є жертва та постраждалі – фото, відео
У чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 через вибух 27 лютого сталася пожежа. Унаслідок загоряння 1 особа загинула та ще 1 – травмована.
Джерело:пресслужба ДСНС
Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у своєму фейсбуці заявила, що перебувала на місці події. Чиновниця займалася госпіталізацією пацієнтів в інші медичні заклади.
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Що відомо про причину вибуху
У ДСНС повідомляють, що на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 о 13:15 стався спалах кисневої труби.
Рятувальники, які прибули на виклик по вулиці Героїв Майдану, 226, оперативно евакуювали 20 осіб, що перебували у приміщенні.
Вибух у лікарні Чернівців / Фото 24 каналу
Унаслідок вибуху загинула людина
Однак внаслідок пожежі загинула 1 людина та ще 1 – постраждала.
Працівникам ДСНС вдалося ліквідувати загоряння о 13:30. До гасіння залучалися 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.
Пожежа у міській лікарні Чернівців / Фото 24 каналу
Вибух у "ковідній" лікарні Чернівців: дивіться відео 24 каналу
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