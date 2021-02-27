У чернівецькій міській клінічній лікарні № 1 через вибух 27 лютого сталася пожежа. Унаслідок загоряння 1 особа загинула та ще 1 – травмована.

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у своєму фейсбуці заявила, що перебувала на місці події. Чиновниця займалася госпіталізацією пацієнтів в інші медичні заклади.

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Що відомо про причину вибуху

У ДСНС повідомляють, що на другому поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 о 13:15 стався спалах кисневої труби.

Рятувальники, які прибули на виклик по вулиці Героїв Майдану, 226, оперативно евакуювали 20 осіб, що перебували у приміщенні.



Вибух у лікарні Чернівців / Фото 24 каналу

Унаслідок вибуху загинула людина

Однак внаслідок пожежі загинула 1 людина та ще 1 – постраждала.

Працівникам ДСНС вдалося ліквідувати загоряння о 13:30. До гасіння залучалися 20 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.



Пожежа у міській лікарні Чернівців / Фото 24 каналу

Зверніть увагу! Влада Чернівців визначила цю лікарню для інфікованих коронавірусом. У ній лікували пацієнтів, які хворіють на гостру респіраторну інфекцію COVID-19.

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