Проти червоної зони: у Чернівцях протестували підприємці – відео

Жителі Чернівецької області продовжують обурюватись введенням посиленого карантину. 3 березня на акцію під будівлею ОДА зібрались близько сотні осіб.

Вимоги пікету – послабити карантинні обмеження. Люди скаржаться, що в таких умовах не можуть працювати.

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Протестували підприємці Калинівського ринку

Серед протестувальників – багато підприємців з Калинівського ринку. Вони пояснюють: працюють лише продуктові ряди, а от торгувати непродовольчими товарами не можна. Хоча, за словами людей, багато непродовольчих магазинів у Чернівцях таки працюють.

Заступник голови профспілки Калинівського ринку Василь Шкробанець заявив, що з 4 березня планують нормально працювати усі – звісно, дотримуючись санітарних норм.

До мітингувальників вийшов представник ОДА

До пікетувальників вийшов перший заступник голови ОДА Богдан Ковалюк. Він намагався пояснити, що рішення про червону зону ухвалили через складну епідеміологічну ситуацію в області. В приміщення облдержадміністрації на перемовини вирушила ініціативна група.

Чернівецьку ОДА підприємці пікетували вже 1 березня . Люди вимагали від влади компенсувати їм збитки, яких вони зазнають через обмеження.

Дивіться відео з акції протесту: