Проти червоної зони: у Чернівцях протестували підприємці – відео

Джерело:Укрінформ
Жителі Чернівецької області продовжують обурюватись введенням посиленого карантину. 3 березня на акцію під будівлею ОДА зібрались близько сотні осіб.
Вимоги пікету – послабити карантинні обмеження. Люди скаржаться, що в таких умовах не можуть працювати.
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Серед протестувальників – багато підприємців з Калинівського ринку. Вони пояснюють: працюють лише продуктові ряди, а от торгувати непродовольчими товарами не можна. Хоча, за словами людей, багато непродовольчих магазинів у Чернівцях таки працюють.
Заступник голови профспілки Калинівського ринку Василь Шкробанець заявив, що з 4 березня планують нормально працювати усі – звісно, дотримуючись санітарних норм.
До пікетувальників вийшов перший заступник голови ОДА Богдан Ковалюк. Він намагався пояснити, що рішення про червону зону ухвалили через складну епідеміологічну ситуацію в області. В приміщення облдержадміністрації на перемовини вирушила ініціативна група.Зверніть увагу! Чернівецьку ОДА підприємці пікетували вже 1 березня. Люди вимагали від влади компенсувати їм збитки, яких вони зазнають через обмеження.
Дивіться відео з акції протесту: