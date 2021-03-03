Проти червоної зони: у Чернівцях протестували підприємці – відео
Жителі Чернівецької області продовжують обурюватись введенням посиленого карантину. 3 березня на акцію під будівлею ОДА зібрались близько сотні осіб.
Джерело:Укрінформ
Вимоги пікету – послабити карантинні обмеження. Люди скаржаться, що в таких умовах не можуть працювати.
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Протестували підприємці Калинівського ринку
Серед протестувальників – багато підприємців з Калинівського ринку. Вони пояснюють: працюють лише продуктові ряди, а от торгувати непродовольчими товарами не можна. Хоча, за словами людей, багато непродовольчих магазинів у Чернівцях таки працюють.
Заступник голови профспілки Калинівського ринку Василь Шкробанець заявив, що з 4 березня планують нормально працювати усі – звісно, дотримуючись санітарних норм.
До мітингувальників вийшов представник ОДА
До пікетувальників вийшов перший заступник голови ОДА Богдан Ковалюк. Він намагався пояснити, що рішення про червону зону ухвалили через складну епідеміологічну ситуацію в області. В приміщення облдержадміністрації на перемовини вирушила ініціативна група.
Дивіться відео з акції протесту:
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