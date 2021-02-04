У Чернівцях прорвало магістральний водогін: частина вулиць – без води

У Чернівцях стався прорив під час заповнення магістрального трубопроводу "Дністер-Чернівці". Через ремонт без води залишилися головні вулиці міста.

Джерело: КП "Чернівціводоканал"

Для ліквідації аварійного витоку у комунальному підприємстві заявили про формування бригади, а також – необхідної спецтехніки.

До теми У школі на Буковині виявили невідомий хімічний запах: учнів перевели на онлайн-навчання

"Під час заповнення магістрального трубопроводу водогону "Дністер-Чернівці" на ділянці від насосної станції "Шубранець" до резервуарів чистої води "Попова" в районі села Біла на повітряній лінії сталась розгерметизація, що призвело до витоку води", – повідомили у пресслужбі підприємства.

Аварійно-диспетчерська служба підприємства встановила характер пошкодження трубопроводу на місці аварійного витоку – тріщина довжиною приблизно 3 метри.

Водночас у преслужбі підприємства закликали людей зробити необхідний запас води, а також повідомили, що про подальші обмеження чи відновлення водопостачання буде оголошено додатково.

В опублікованому на сайті КП "Чернівціводоканал" переліку – приблизно 25 головних вулиць міста та прилеглі до них провулки. Вони залишаться без води через відповідні ремонтні роботи майже на добу.