У Чернівцях пропонують вмикати класичну музику в транспорті: деталі
У Чернівцях місцева влада пропонує транслювати у громадському транспорті та на зупинках класичну музику. Відповідний проєкт розглянуть на наступній сесії міської ради.
У чернівецькому транспорті можуть транслювати симфонічні твори українських та зарубіжних композиторів. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради.
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За їхніми даними, мовиться про музичні твори "врівноваженого, спокійного та розміреного характеру".
Їх пропонують вмикати як у маршрутках, так і на зупинках міського громадського транспорту.
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Остаточне рішення щодо цієї пропозиції приймуть на сесії Чернівецької міської ради, яка відбудеться 28 січня 2021 року.
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