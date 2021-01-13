У Чернівцях місцева влада пропонує транслювати у громадському транспорті та на зупинках класичну музику. Відповідний проєкт розглянуть на наступній сесії міської ради.

У чернівецькому транспорті можуть транслювати симфонічні твори українських та зарубіжних композиторів. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради.

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За їхніми даними, мовиться про музичні твори "врівноваженого, спокійного та розміреного характеру".

Їх пропонують вмикати як у маршрутках, так і на зупинках міського громадського транспорту.

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Остаточне рішення щодо цієї пропозиції приймуть на сесії Чернівецької міської ради, яка відбудеться 28 січня 2021 року.

Зверніть увагу! Раніше народні депутати пропонували заборонити трансляцію фільмів та музики у громадському транспорті.