У "червоних" Чернівцях продовжують працювати кафе та ресторани. Там гуляють весілля і влаштовують вечірки для сотень гостей.

Зокрема, пік святкувань припав на понеділок, 8 березня. Тоді у місті працювали майже всі заклади громадського харчування.

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Начальниця Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Анжела Косован розповіла, що у регіоні продовжують влаштовувати гучні весілля, галасливі вечірки та корпоративи на понад 100 гостей.

Людей попереджають про небезпеку таких заходів, однак ніхто не звертає на це увагу.

Після таких весіль хворіють від 5 до 10 відвідувачів – але їм байдуже,

– зауважила Косован.

Окрім того, власники закладів готові на все, щоб приховати власну діяльність. Доходить до того, що вікна заклеюють чорною плівкою.

Максимальний штраф за такі дії – 425 гривень. У Держпродспоживслужбі наголошують: цього недостатньо, щоб підприємці закривали свої заклади.

"Калинівский ринок" відновив роботу

Окрім того, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, роботу відновив найбільший у місті базар – "Калинівський ринок". Однак продавці скаржаться, що наразі мало відвідувачів.

Що відбувається у Чернівцях