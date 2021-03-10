Мобільна бригада інспекторів вперше виписала протокол з високою сумою штрафу за порушення карантину. Сталося це 9 березня у Чернівцях.

Так, порушник карантину отримав штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. Про це розповіла начальниця Держспоживслужби області Анжела Косован.

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Вона зазначила, що такий штраф не виписували ще у жодній області України. Порушником карантину виявився продовольчий магазин у Чернівцях. Продавців покарали за те, що обслуговували покупців без масок.

Штраф 425 гривень ми виписуємо за недотримання карантину: відстань, масочний режим, тощо. А ось штраф, передбачений законом, від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів, не виписувала ще жодна область в Україні. Прецеденту ще як такого не було,

– зауважила Косован.

За словами чиновниці, працівники магазину не дотримувалися масочного режиму, продавали товари людям без масок. На зауваження інспекторів працівники гастроному не реагували.

Штрафи за порушення карантину: головне

В Україні 14 січня 2021 року набув чинності закон, який передбачає штрафи для представників бізнесу за допуск у заклади клієнтів без захисної маски.

Розмір штрафу за таке порушення становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів , тобто 3 400 – 5 100 гривень.

, тобто 3 400 – 5 100 гривень. Усіх відвідувачів приміщень та транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски. Якщо людина прийшла без захисної маски, то спершу їй мають зробити зауваження щодо цього. А у разі відмови – викликати поліцію.



Які штрафи передбачені за відсутність масок / Інфографіка 24 каналу