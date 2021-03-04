Вкрай дорога аварія: у Чернівцях поліцейський Prius протаранив Porsche – фото

Досить жорстке зіткнення легковика патрульної поліції та кросовера Porsche сталося вдень 4 березня у Чернівцях. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Ремонт автівок, які потрапили до аварії, обійдеться у величезні гроші. І якщо відновлення поліцейської машини має покрити страхова, власниці Porsche доведеться витратити чимало.
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Prius досить жорстко зіштовхнувся з Porsche / Фото "Стопхам Буковина"
Машина правоохоронців залишилася без переднього бампера та фар, а от у Porsche значно пошкоджена майже вся ліва частина.
За ремонт Prius має заплатити страхова / Фото "Стопхам Буковина"
За фактом порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП, щодо власниці кросовера склали адмінпротокол. Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує 340 гривень штрафу, а також ймовірне позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.