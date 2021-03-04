Вкрай дорога аварія: у Чернівцях поліцейський Prius протаранив Porsche – фото
Досить жорстке зіткнення легковика патрульної поліції та кросовера Porsche сталося вдень 4 березня у Чернівцях. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Ремонт автівок, які потрапили до аварії, обійдеться у величезні гроші. І якщо відновлення поліцейської машини має покрити страхова, власниці Porsche доведеться витратити чимало.
Дивіться також На залізничному вокзалі у Києві потяг відрізав ноги пішоходу
Що відомо про аварію у Чернівцях за участю патрульних
Prius досить жорстко зіштовхнувся з Porsche / Фото "Стопхам Буковина"
- Аварія сталася близько 15:20 на перехресті вулиць Кошового та Сторожинецької.
- Як з'ясували патрульні, водійка "німця" вирішила проїхати на червоне світло.
- Поліцейські, які у цей час перетинали перехрестя, не встигли загальмувати та уникнути зіткнення.
- Внаслідок аварії Prius протаранив Porsche, а німецька автівка проїхала ще з 10 метрів.
Машина правоохоронців залишилася без переднього бампера та фар, а от у Porsche значно пошкоджена майже вся ліва частина.
За ремонт Prius має заплатити страхова / Фото "Стопхам Буковина"
За фактом порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП, щодо власниці кросовера склали адмінпротокол. Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує 340 гривень штрафу, а також ймовірне позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.
Поділитися новиною