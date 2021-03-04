Досить жорстке зіткнення легковика патрульної поліції та кросовера Porsche сталося вдень 4 березня у Чернівцях. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Ремонт автівок, які потрапили до аварії, обійдеться у величезні гроші. І якщо відновлення поліцейської машини має покрити страхова, власниці Porsche доведеться витратити чимало.

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За даними правоохоронців, саме водійка кросовера порушила правила дорожнього руху, через що Prius влетів у бік Porsche.

Що відомо про аварію у Чернівцях за участю патрульних



Prius досить жорстко зіштовхнувся з Porsche / Фото "Стопхам Буковина"

Аварія сталася близько 15:20 на перехресті вулиць Кошового та Сторожинецької.

Як з'ясували патрульні, водійка "німця" вирішила проїхати на червоне світло.

Поліцейські, які у цей час перетинали перехрестя, не встигли загальмувати та уникнути зіткнення.

Внаслідок аварії Prius протаранив Porsche, а німецька автівка проїхала ще з 10 метрів.

Машина правоохоронців залишилася без переднього бампера та фар, а от у Porsche значно пошкоджена майже вся ліва частина.



За ремонт Prius має заплатити страхова / Фото "Стопхам Буковина"

За фактом порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП, щодо власниці кросовера склали адмінпротокол. Якщо суд визнає жінку винною, їй загрожує 340 гривень штрафу, а також ймовірне позбавлення прав на термін від 6 місяців до року.