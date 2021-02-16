Поліцейські у Чернівцях "взяли на службу" онкохворого хлопчика і здійснили його мрію

У Чернівцях близько сотні поліцейських втілили мрію онкохворого хлопчика. 10-річний Сашко Андрійчук має невиліковну пухлину мозку і мріє стати поліцейським.

На жаль, лікарі вже не можуть допомогти Сашкові: він паліативний хворий. Блогодійники з "Міста добра" допомогають, аби останні дні хлопчика були сповнені радості.

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Сашко уже не говорить і половина його тіла паралізована. Але він мріє і пояснює іншим свої думки, як може.

Він пише пальчиками на гаджеті. Ми його запитали, про що він мріє, що його зробило би щасливим і змусило б усміхнутися. Він відповів одним словом: "Поліція". Поліціянти – його кумири,

– розповіла благодійниця Марта Левченко.

Так, благодійники спільно з поліцейськими організували для Сашка свято. Йому зшили спеціальну іменну форму зі спецжетоном. Потім близько 80 правоохоронців із Чернівецької та Івано-Франкіської областей вирішили прийти у гості до Сашка і зробити йому сюрприз.



До Сашка у гості прийшли поліцейські з двох областей

Усі правоохоронці зустріли його оплесками і провели обряд посвяти до своїх лав. Потім хлопчик обрав авто і здійснив своє перше справжнє патрулювання.

Як у Чернівцях здійснили мрію онкохворого хлопчика – дивіться відео