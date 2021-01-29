У Чернівцях побили та підстрелили двох чоловіків: відео

Водія та пасажира Ford Focus, побили невідомі, які приїхали на мікроавтобусі Opel Vivaro. Після побиття зловмисники стріляли. Сталося все у центрі Чернівців 28 січня.

Джерело: поліція Чернівців

Наразі поліцейські намагаються встановити особи зловмисників, які втекли з місця події. Також слідчі встановлюють всі обставини конфлікту.

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Як стверджують правоохоронці, у місті ввели спеціальну поліцейську операцію для встановлення учасників стрілянини та затримання нападників.

Що відомо про стрілянину в Чернівцях

Судячи з показань свідків, інцидент не пов'язаний з якимось дорожнім конфліктом – мав місце саме цілеспрямований напад.

За попередніми даними, мікроавтобус заблокував рух легковику, після чого з нього вибігли озброєні люди у балаклавах.

Вони побили двох чоловіків 25 та 38 років, а потім – почали по них стріляти.

Після цього зловмисники втекли у невідомому напрямку.

У поліції стверджують, що під час нападу особи з мікроавтобуса використовували палиці та невстановлену зброю.

Дивіться відео з місця стрілянини у Чернівцях: