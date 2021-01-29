У Чернівцях побили та підстрелили двох чоловіків: відео

Водія та пасажира Ford Focus, побили невідомі, які приїхали на мікроавтобусі Opel Vivaro. Після побиття зловмисники стріляли. Сталося все у центрі Чернівців 28 січня.
Джерело: поліція Чернівців
Наразі поліцейські намагаються встановити особи зловмисників, які втекли з місця події. Також слідчі встановлюють всі обставини конфлікту.
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У поліції стверджують, що під час нападу особи з мікроавтобуса використовували палиці та невстановлену зброю.
Дивіться відео з місця стрілянини у Чернівцях: