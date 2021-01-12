У Чернівцях 12 січня 2021 року люди вже другий день протестують через підвищення тарифів на газ. Крім того, на акцію вийшли також підприємці. Вони протестують через введення локдауну.

Що відбувається у Чернівцях

Десятки протестувальників збиралися під стінами міської ради. Згодом учасники акції увійшли до будівлі ради, аби поспілкуватися із заступником міського голови Чернівців. Про це повідомляє АСС.

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За даними видання, невдоволені містяни вийшли на вулиці через підняття тарифів на комунальні послуги. Люди тримали у руках плакати із написами: "Досить знущатися і знищувати народ!" та "Припиніть геноцид". Вони наголосили, що самі платили за проведення природного газу та купували труби, тож обурені вимогою платити за доставку газу.

Протестували також противники локдауну. Чернівчани називають посилені карантинні обмеження "безглуздими та необґрунтованими". З собою підприємці принесли плакати, на яких написано "Вільна Буковина. Ні лохдауну".

У Чернівцях протестують через локдаун та тарифи на газ / Фото АСС

Дивіться відео протесту у Чернівцях:

Зверніть увагу! Подібні протести відбуваються також в інших містах України. Через це президент Володимир Зеленський 11 січня провів енергетичну нараду. Він зобов'язав уряд терміново вирішити проблему із тарифами на газ. Детальніше про ситуацію з цінами на газ – читайте тут.