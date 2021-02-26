Захищають інтереси агресора, – одразу 2 міста вимагають заборонити ОПЗЖ та "Партію Шарія"

Депутати Чернівецької та Івано-Франківської міських рад звернулися до президента Володимира Зеленського, РНБО та Верховної Ради. Вони просять заборонити в Україні діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія" через "проросійську риторику".

В Івано-Франківській міськраді наголосили, що зараз є шанс успішно завершити боротьбу з гібридним російським впливом.

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Депутати підкреслили, що ОПЗЖ та "Партія Шарія" відверто "заграють з країною агресором". І це несе велику загрозу для економічного, політичного, соціального життя України.

За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля,

– мовиться у повідомленні.

Вони попросили у глави держави підготувати та ухвалити законопроєкт, який заборонив би діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія" як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора.

Подібне звернення ухвалила і Чернівецька міська рада. Вони попросили Зеленського на законодавчому рівні заборонити в Україні діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія", як це колись зробили з "Комуністичною партією" та "Партією регіонів". За словами ініціатора звернення, депутата фракції "Народний контроль" Івана Гончарюка, такі рішучі методи необхідні для перемоги проукраїнського суспільства у гібридній війні.

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Реакція Шарія на звернення

Анатолій Шарій, який перебуває у розшуку СБУ, відреагував у своєму стилі. Звісно ж, не минулося без нецензурної лексики та відвертої агресії.

Я б радив опудал з даних міськрад зайнятися справами Івано-Франківська та Чернівців. Тобто, бордюрами, туалетами, урнами й каналізацією, бл*дь,

– написав Шарій.

Зауважимо, що 16 лютого СБУ оголосила про підозру пропагандисту Анатолію Шарію. Слідчі вважають, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.