Чернишов прокоментував чутки про його плани стати прем'єр-міністром

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що не планує ставати прем'єр-міністром України, якщо Денис Шмигаль піде у відставку. Зокрема, він спростував чутки про свої наміри обійняти цю посаду.

Чернишов заявив, що впродовж останнього року роботи він звик, що деякі свідчення можуть не відповідати дійсності. Як розповів міністр, у нього є багато цілей та якісні результати роботи.

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За словами Чернишова, в тому, що саме він підписував меморандум про ціну на газ з очільниками міст, немає якогось прихованого змісту. Він зазначив, що в той день Шмигаль був у відрядженні, тому не зміг зробити цього особисто.

Був ризик, що підписання меморандуму припаде на час його від'їзду, тому уряд уповноважив мене й виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка підписати його,

– наголосив Чернишов.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також заявив, що не має претензій на крісло прем'єр-міністра України. Зокрема, він додав, що не отримував пропозицій щодо цієї посади. Детальніше про це – читайте тут.

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Чернишов додав, що меморандум підписували керівники "Нафтогазу" та НКРЕКП, тому не варто розглядати в цьому "додатковий меседж".

Що відомо про Олексія Чернишова: коротко