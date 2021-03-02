Чернишов прокоментував чутки про його плани стати прем'єр-міністром
Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що не планує ставати прем'єр-міністром України, якщо Денис Шмигаль піде у відставку. Зокрема, він спростував чутки про свої наміри обійняти цю посаду.
Джерело:LB.ua
Чернишов заявив, що впродовж останнього року роботи він звик, що деякі свідчення можуть не відповідати дійсності. Як розповів міністр, у нього є багато цілей та якісні результати роботи.
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За словами Чернишова, в тому, що саме він підписував меморандум про ціну на газ з очільниками міст, немає якогось прихованого змісту. Він зазначив, що в той день Шмигаль був у відрядженні, тому не зміг зробити цього особисто.
Був ризик, що підписання меморандуму припаде на час його від'їзду, тому уряд уповноважив мене й виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка підписати його,
– наголосив Чернишов.
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Чернишов додав, що меморандум підписували керівники "Нафтогазу" та НКРЕКП, тому не варто розглядати в цьому "додатковий меседж".
Що відомо про Олексія Чернишова: коротко
- Олексій Чернишов – міністр розвитку громад та територій України. Цю посаду він обіймає з березня 2020 року. Чернишов прийшов в уряд разом з новим складом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- До цього міністр очолював наглядову раду Українського клубу нерухомості URE Club та працював у сфері інвестицій.
- Чернишов також заснував організацію Kyiv Vision Foundation. Вона займається популяризацією України через сучасне мистецтво.
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