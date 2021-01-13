Реформа децентралізації триває понад 5 років, але саме у 2020 році сформовано фундамент для змін, які вона несе. Зокрема, завдяки цій реформі вдалося зробити новий адміністративно-територіальний устрій.

У 2020 році сформовано нові об'єднані територіальні громади та їхню конфігурацію. Про це розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов в ексклюзивному інтерв'ю на 24 каналі.

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Він зазначив, що було багато дискусій щодо конфігурації областей, зокрема як вони складаються та яка їхня кількість. Нарешті – побудували приблизно 1,5 тисячі нових громад, які об'єдналися, додав міністр.

Олексій Чернишов розповів, що далі на черзі був крок, який передбачав ліквідацію старих та утворення нових так званих укрупнених районів. Він нагадав, що в Україні було приблизно 500 районів, а вже – 136 нових, укрупнених.

Цей процес вже відбувся, прийняті відповідні рішення уряду та затверджені Верховною Радою. І вже за новим адміністративно-територіальним устроєм проведені місцеві вибори,

– сказав міністр.

Він додав, що наразі є обрані голови громад та місцеві депутати, тож відповідний процес вже працює.

Напрямок щодо завершення реформи

Проте, за словами Чернишова, процес реформи завжди трохи некомфортний. "Треба щось змінювати, а люди зміни сприймають подекуди як некомфортне становище", – сказав він.

Водночас міністр розвитку громад додав, що ще потрібно сформувати кількісний склад і призначити нових голів районних державних адміністрацій. Також треба пройти і завершити етап розмежування майна, тобто передачу майна від районів на громади.

Цей процес зараз активно йде, якщо я не помиляюсь, то зараз він вже завершений на 60% і ми не відійдемо від цього, 2021 рік дуже відповідальний для завершення цієї реформи,

– наголосив Олексій Чернишов.

Він додав, що міністерство сформувало рекомендації щодо кількісного складу місцевих адміністрацій та щодо структури. Видано навіть рекомендовану посаду керівника щодо діджиталізації, що є необхідним для IT розвитку держави, це буде в кожній місцевій адміністрації, повідомив міністр.

"Багато чого цікавого, типова структура і ми йдемо дуже впевнено в цьому (2021 – 24 канал) році по напряму завершення цієї реформи", – підсумував міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Реформа децентралізації: коротко