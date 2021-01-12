Міністр Чернишов вважає, що з ковідного фонду не витрачали грошей на "Велике будівництво"
Міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов заявив, що гроші з фонду на боротьбу з коронавірусом не витрачали на програму "Велике будівництво". А так званий перерозподіл "був суто на дороги".
Таку думку міністр Чернишов висловив в ексклюзивному інтерв'ю на 24 каналі. Він запевнив, що це лише чутки.
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"У великому сенсі те, що гроші з коронавірусного фонду – це міф та маніпуляція. В реалізованій частині програми "100 садочків, 100 шкіл, 100 стадіонів" немає жодної гривні з фонду, який має протидіяти COVID-19", – запевнив Чернишов.
За його словами, це насправді немає ніякого значення, оскільки завдання програми покращувати інфраструктурні та соціальні проєкти, а також життя українців.
Я ще раз хочу підкреслити, що це перша в історії України програма, яка, фактично діє в житті, а не на папері,
– сказав міністр.
Він додав, що був перерозподіл фінансування, який пов'язаний з будівництвом доріг. Міністр вважає його "цілком нормальним".
На що насправді пішли гроші з ковідного фонду
Однак у Міністерстві фінансів підтвердили, що справді більшість грошей витратили на дороги – майже 26 мільярдів. Тоді як на сферу охорони здоров'я використали трохи менше – 19,4 мільярда гривень.
"На стимулювання економіки використано 26,4 мільярда гривень з 27 мільярдів гривень за загальним фондом бюджету. Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення – 25,7 мільярда гривень з передбачених 26,2 мільярда гривень", – йдеться у повідомленні Мінфіну.
Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні.
Проєкт втілюється за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів та гроші з COVID-фонду.
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