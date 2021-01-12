Міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов заявив, що гроші з фонду на боротьбу з коронавірусом не витрачали на програму "Велике будівництво". А так званий перерозподіл "був суто на дороги".

Таку думку міністр Чернишов висловив в ексклюзивному інтерв'ю на 24 каналі. Він запевнив, що це лише чутки.

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"У великому сенсі те, що гроші з коронавірусного фонду – це міф та маніпуляція. В реалізованій частині програми "100 садочків, 100 шкіл, 100 стадіонів" немає жодної гривні з фонду, який має протидіяти COVID-19", – запевнив Чернишов.

За його словами, це насправді немає ніякого значення, оскільки завдання програми покращувати інфраструктурні та соціальні проєкти, а також життя українців.

Я ще раз хочу підкреслити, що це перша в історії України програма, яка, фактично діє в житті, а не на папері,

– сказав міністр.

Він додав, що був перерозподіл фінансування, який пов'язаний з будівництвом доріг. Міністр вважає його "цілком нормальним".

На що насправді пішли гроші з ковідного фонду

Однак у Міністерстві фінансів підтвердили, що справді більшість грошей витратили на дороги – майже 26 мільярдів. Тоді як на сферу охорони здоров'я використали трохи менше – 19,4 мільярда гривень. "На стимулювання економіки використано 26,4 мільярда гривень з 27 мільярдів гривень за загальним фондом бюджету. Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення – 25,7 мільярда гривень з передбачених 26,2 мільярда гривень", – йдеться у повідомленні Мінфіну.