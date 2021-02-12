У Чернігові сміттєвоз переїхав жінку, яка послизнулася через сніг: фото 18+

Джерело:Поліція Чернігівської області
Жахлива смертельна аварія трапилася у дворі одного з багатоквартирних будинків у Чернігові на вулиці Шевчука. 12 лютого під колесами сміттєвоза загинула 52-річна жінка.
На місці події працювали слідчі, які відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, які спричинили смерть людини.
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Що відомо про загибель жінки під колесами сміттєвоза у Чернігові
Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Медики швидкої, які приїхали на виклик, лише констатували смерть потерпілої.
Досудове розслідування інциденту триває.