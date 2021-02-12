Жахлива смертельна аварія трапилася у дворі одного з багатоквартирних будинків у Чернігові на вулиці Шевчука. 12 лютого під колесами сміттєвоза загинула 52-річна жінка.

На місці події працювали слідчі, які відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, які спричинили смерть людини.

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Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи винен водій сміттєвоза в аварії. Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про загибель жінки під колесами сміттєвоза у Чернігові

За попередніми даними, водій спеціального авто намагався виїхати з засніженої колії та тиснув на газ.

У цей час біля сміттєвоза проходила місцева мешканка, яка підсковзнулася та впала під колеса.

Сталося це якраз у той момент, коли сміттєвоз рушив з місця.

Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Медики швидкої, які приїхали на виклик, лише констатували смерть потерпілої.

Досудове розслідування інциденту триває.