У Чернігові сміттєвоз переїхав жінку, яка послизнулася через сніг: фото 18+
Жахлива смертельна аварія трапилася у дворі одного з багатоквартирних будинків у Чернігові на вулиці Шевчука. 12 лютого під колесами сміттєвоза загинула 52-річна жінка.
Джерело:Поліція Чернігівської області
На місці події працювали слідчі, які відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил дорожнього руху, які спричинили смерть людини.
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Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи винен водій сміттєвоза в аварії. Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Що відомо про загибель жінки під колесами сміттєвоза у Чернігові
- За попередніми даними, водій спеціального авто намагався виїхати з засніженої колії та тиснув на газ.
- У цей час біля сміттєвоза проходила місцева мешканка, яка підсковзнулася та впала під колеса.
- Сталося це якраз у той момент, коли сміттєвоз рушив з місця.
Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Медики швидкої, які приїхали на виклик, лише констатували смерть потерпілої.
Досудове розслідування інциденту триває.
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