У Чернігові школярка хотіла покінчити з життям, наковтавшись таблеток, – ЗМІ

Дев'ятикласниця однієї з місцевих шкіл Чернігова намагалася покінчити життя самогубством. Вона проковтнула згорсток таблеток із різних блістерів, які знайшла вдома.
Мати дівчинки просила не робити перевірку за фактом спроби самогубства. Таку інформацію журналістам надали джерела в правоохоронних органах.
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Спроба самогубства школярки у Чернігові
- Дев'ятикласниця з'їла пігулки з різних блістерів ліків, які знайшла вдома.
- Їй стало зле, дівчину шпиталізували до неврологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.
- Хто саме виявив школярку і повідомив про її стан лікарям – не повідомляється.
- Під час огляду вдома правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з яких була порожньою.
- Мати дівчини звернулася до правоохоронців із проханням не проводити перевірку за цим фактом.
- Наразі встановлюється, що саме стало підставою такого вчинку дев'ятикласниці.
Як розпізнати схильність дитини до самогубства / Інфографіка 24 каналу