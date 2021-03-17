У Чернігові школярка хотіла покінчити з життям, наковтавшись таблеток, – ЗМІ
Дев'ятикласниця однієї з місцевих шкіл Чернігова намагалася покінчити життя самогубством. Вона проковтнула згорсток таблеток із різних блістерів, які знайшла вдома.
Джерело:УНІАН
Мати дівчинки просила не робити перевірку за фактом спроби самогубства. Таку інформацію журналістам надали джерела в правоохоронних органах.
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Спроба самогубства школярки у Чернігові
- Дев'ятикласниця з'їла пігулки з різних блістерів ліків, які знайшла вдома.
- Їй стало зле, дівчину шпиталізували до неврологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.
- Хто саме виявив школярку і повідомив про її стан лікарям – не повідомляється.
- Під час огляду вдома правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з яких була порожньою.
- Мати дівчини звернулася до правоохоронців із проханням не проводити перевірку за цим фактом.
- Наразі встановлюється, що саме стало підставою такого вчинку дев'ятикласниці.
Дитячі самогубства в Україні: останні випадки
- З початку року в Україні сталася хвиля випадків самогубств дітей. За даними поліції більшість із них пов'язані з діяльністю так званих "груп смерті" у соцмережах.
- У Києві 9 березня 14-річна школярка вистрибнула з 18 поверху. Перед цим вона подзвонила мамі і сказала, що йде додому.
- У Сумах 16-річна дівчина випила 30 таблеток протизапального препарату. Її вдалося врятувати.
Як розпізнати схильність дитини до самогубства / Інфографіка 24 каналу
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