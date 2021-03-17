Дев'ятикласниця однієї з місцевих шкіл Чернігова намагалася покінчити життя самогубством. Вона проковтнула згорсток таблеток із різних блістерів, які знайшла вдома.

Мати дівчинки просила не робити перевірку за фактом спроби самогубства. Таку інформацію журналістам надали джерела в правоохоронних органах. До речі Через самогубства дітей: у Києві запрацювала гаряча лінія допомоги батькам Спроба самогубства школярки у Чернігові Дев'ятикласниця з'їла пігулки з різних блістерів ліків, які знайшла вдома.

Їй стало зле, дівчину шпиталізували до неврологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Хто саме виявив школярку і повідомив про її стан лікарям – не повідомляється.

Під час огляду вдома правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з яких була порожньою.

Мати дівчини звернулася до правоохоронців із проханням не проводити перевірку за цим фактом.

Наразі встановлюється, що саме стало підставою такого вчинку дев'ятикласниці. Дитячі самогубства в Україні: останні випадки З початку року в Україні сталася хвиля випадків самогубств дітей. За даними поліції більшість із них пов'язані з діяльністю так званих "груп смерті" у соцмережах.

У Києві 9 березня 14-річна школярка вистрибнула з 18 поверху. Перед цим вона подзвонила мамі і сказала, що йде додому.

У Сумах 16-річна дівчина випила 30 таблеток протизапального препарату. Її вдалося врятувати.

Як розпізнати схильність дитини до самогубства / Інфографіка 24 каналу