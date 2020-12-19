У Чернігові чоловік розбещував пасербицю: поліція затримала його
Поліція Чернігівщини розслідує справу за обвинуваченням у розбещенні маленької дівчинки. Раніше судимий 34-річний чоловік, живучи у цивільному шлюбі, вчиняв розпусні дії щодо доньки своєї обраниці.
Поліцейські затримали зловмисника та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Згодом суд обере йому міру запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівщини.
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Що повідомили у поліції
- 17 грудня до Чернігівського відділку звернулася місцева мешканка. Жінка заявила, що співмешканець її доньки розбещує її онуку.
- 34-річного зловмисника правоохоронці затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- Слідчі розпочали кримінальну справу за статтею про вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.
- Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.
- Триває досудове розслідування.
У Чернігові поліція затримала чоловіка за розбещення дитини / Фото поліції Чернігівщини
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