Поліція Чернігівщини розслідує справу за обвинуваченням у розбещенні маленької дівчинки. Раніше судимий 34-річний чоловік, живучи у цивільному шлюбі, вчиняв розпусні дії щодо доньки своєї обраниці.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Згодом суд обере йому міру запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівщини. Читайте також Ґвалтував 5-річну доньку: на Львівщині засудили горе-батька Що повідомили у поліції 17 грудня до Чернігівського відділку звернулася місцева мешканка. Жінка заявила, що співмешканець її доньки розбещує її онуку.

34-річного зловмисника правоохоронці затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі розпочали кримінальну справу за статтею про вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи.

Чоловікові загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Триває досудове розслідування. Цікаво, що зловмисник раніше він вже відбував покарання за майнові злочини.

У Чернігові поліція затримала чоловіка за розбещення дитини / Фото поліції Чернігівщини