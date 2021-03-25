У Чернігові мають намір ввести жорсткий карантин: міський голова розповів деталі

У Чернігові на тлі зростання захворюваності COVID-19 планують запровадити жорсткий карантин. Посилити обмеження можуть вже з п'ятниці, 26 березня.

Відповідне рішення можуть ухвалити під час засідання міської комісії з ТЕБ і НС. Про це повідомив мер Владислав Атрошенко під час сесії міськради 25 березня.

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Інформую громадськість про те, що після сесії, орієнтовно о 15:00 чи 16:00, пропоную провести міську комісію з техногенно-екологічної безпеки і визначитися з обмежувальними заходами, які я пропоную ввести не з понеділка, а з п’ятниці, зі завтрашнього дня,

– сказав глава Чернігова.

Він наголосив, що причиною такого рішення став надзвичайно серйозний приріст кількості хворих, які перебувають у міських лікарнях – їх понад 230.

Владислав Атрошенко раніше говорив, якщо буде 230 госпіталізованих з підтвердженим діагнозом, у місті посилять карантин.

"Скажемо так: крайня цифра, коли ми однозначно будемо вводити більш жорсткі обмеження – це 270", – підсумував мер.

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.