Мешканець Чернігова довів 12-річну дівчинку до стану тяжкого алкогольного отруєння. Поліція вже склала на нього відповідний адмінпротокол.

Ввечері 14 лютого очевидці повідомили поліцію, що на вулиці Шевченка підлітку несуть непритомну дівчину без верхнього одягу. Патрульні, співробітники ювенальної превенції та швидка одразу виїхали на виклик.

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Що відомо про дівчинку

Школярці надали невідкладну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. Вона потрапила у реанімацію з тяжким алкогольним отруєнням.

Дівчинка живе у селі біля Чернігова, її виховує бабуся. Вона розповіла, що онука поїхала в обласний центр, аби зустрітися зі своїми друзями.

Як все відбувалося

Правоохоронці з'ясували, що ввечері 14 лютого підлітки зайшли до під'їзду багатоповерхівки. До них вийшов наочно знайомий дорослий чоловік. Він приніс алкоголь та запропонував дітям його випити.

12-річна школярка погодилася на його пропозицію. Зауважимо, що сам чоловік спиртне не вживав. Згодом дівчинці стало погано, вона втратила свідомість. Тоді друзі винесли її з будинку на вулицю.

Що загрожує чоловіку

На чоловіка вже склали протокол за статтею про доведення неповнолітньої до стану сп'яніння. Йому загрожує штраф від 102 до 136 гривень. Адмінматеріали вже скеровані до суду.

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Зауважимо, що у 2020 році поліція Чернігівщини склала 51 протокол за доведення неповнолітніх до стану сп'яніння. Лише від початку 2021 року вже зафіксували 9 таких випадків.