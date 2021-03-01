У Чернігові 13-річний хлопчик вижи після падіння з 8 поверху

У Чернігові у ніч на 28 лютого ледь не сталась страшна трагедія – 13-річний хлопчик вистрибнув з 8 поверху. Дитина вижила, але перебуває у лікарні.

Надзвичайна подія сталась на вулиці Шевченка. В поліції зазначили, що виклик надійшов близько 2 години ночі.

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Правоохоронці вилучили з квартири всю техніку. Вони розглядають версію доведення до самогубства, але ця спроба суїциду не пов'язана з участю дитини у групах смерті.

Хлопчик проживає разом із батьками. Родина благополучна. Що стало приводом для такого вчинку — наразі з'ясовують правоохоронні органи,

– сказала речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк.

Дитячі самогубства

В Україні у 2021 році сталось багато аналогічних випадків. Діти та підлітки стрибають із багатоповерхівок. Найбільше дитячих суїцидів зафіксовано у Києві та області.

В соцмережах запевняють, що це не випадковість – дітей підштовхують до самогубств через інтернет невідомі маніяки. Кажуть про активізацію нової "гри" за аналогом "синій кит". Наразі ці факти не доведені.