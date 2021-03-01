У Чернігові 13-річний хлопчик вижив, впавши з 8 поверху
У Чернігові у ніч на 28 лютого сталась трагедія – 13-річний хлопчик вистрибнув з 8 поверху. Дитина вижила, але перебуває у лікарні.
Джерело:"Суспільне"
Це сталось на вулиці Шевченка. В поліції зазначили, що виклик надійшов близько 2 години ночі.
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Правоохоронці вилучили з квартири всю техніку. Вони розглядають версію доведення до самогубства, але ця спроба суїциду не пов'язана з участю дитини у групах смерті.
Хлопчик проживає разом із батьками. Родина благополучна. Що стало приводом для такого вчинку — наразі з'ясовують правоохоронні органи,
– сказала речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк.
Дитячі самогубства
В Україні у 2021 році сталось багато аналогічних випадків. Діти та підлітки стрибають із багатоповерхівок. Найбільше дитячих суїцидів зафіксовано у Києві та області.
В соцмережах запевняють, що це не випадковість – дітей підштовхують до самогубств через інтернет невідомі маніяки. Кажуть про активізацію нової "гри" за аналогом "синій кит". Наразі ці факти не доведені.
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