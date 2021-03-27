Чернігівська область потрапила у червону зону

На Чернігівщині через складну ситуацію з коронавірусом вводять червону карантинну зону. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 29 березня.

За словами міністра Немчінова, 27 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте також У червоній зоні вже більшість регіонів: МОЗ додало туди ще 2 області

Чернігівщина – у червоній зоні

Комісія вирішила встановити з 00:00 29 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області,

– повідомив Немчінов.

Тепер там діятимуть максимальні карантинні обмеження.

На Чернігівщині діятимуть такі обмеження:

заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;

не можна проводити масові заходи;

заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи лише їжу на виніс;

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;

заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть й надалі працювати;

водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.

625 людей , загальна кількість заражень зросла до 44 171. Від початку епідемії одужати вдалося вже 33 276 місцевим жителям, померли – 843.

Карантин в Україні: останні новини

У червоній зоні карантину, згідно з рішенням держкомісії, станом на 27 березня перебувають такі області: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська.



Обмеження карантинних зон в Україні / Інфографіка 24 каналу