Чернігівська область потрапила у червону зону

Джерело:телеграм Олега Немчінова
На Чернігівщині через складну ситуацію з коронавірусом вводять червону карантинну зону. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 29 березня.
За словами міністра Немчінова, 27 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Читайте також У червоній зоні вже більшість регіонів: МОЗ додало туди ще 2 області
Комісія вирішила встановити з 00:00 29 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області,
– повідомив Немчінов.
Тепер там діятимуть максимальні карантинні обмеження.
У червоній зоні карантину, згідно з рішенням держкомісії, станом на 27 березня перебувають такі області: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська.