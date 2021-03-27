Чернігівська область потрапила у червону зону

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Джерело:

телеграм Олега Немчінова

На Чернігівщині через складну ситуацію з коронавірусом вводять червону карантинну зону. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 29 березня.

За словами міністра Немчінова, 27 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Чернігівщина – у червоній зоні

Комісія вирішила встановити з 00:00 29 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області,
– повідомив Немчінов.

Тепер там діятимуть максимальні карантинні обмеження.

На Чернігівщині діятимуть такі обмеження:

  • заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
  • не можна проводити масові заходи;
  • заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи лише їжу на виніс;
  • перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
  • заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть й надалі працювати;
  • водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
Довідка. За добу 26 березня на Чернігівщині коронавірус підтвердили 625 людей, загальна кількість заражень зросла до 44 171. Від початку епідемії одужати вдалося вже 33 276 місцевим жителям, померли – 843.

Карантин в Україні: останні новини

У червоній зоні карантину, згідно з рішенням держкомісії, станом на 27 березня перебувають такі області: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська.


Обмеження карантинних зон в Україні / Інфографіка 24 каналу