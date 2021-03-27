Чернігівська область потрапила у червону зону
На Чернігівщині через складну ситуацію з коронавірусом вводять червону карантинну зону. Обмеження почнуть діяти з понеділка, 29 березня.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
За словами міністра Немчінова, 27 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Чернігівщина – у червоній зоні
Комісія вирішила встановити з 00:00 29 березня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області,
– повідомив Немчінов.
Тепер там діятимуть максимальні карантинні обмеження.
На Чернігівщині діятимуть такі обмеження:
- заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
- не можна проводити масові заходи;
- заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи лише їжу на виніс;
- перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
- заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, однак дитячі садочки можуть й надалі працювати;
- водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
Карантин в Україні: останні новини
У червоній зоні карантину, згідно з рішенням держкомісії, станом на 27 березня перебувають такі області: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська.
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