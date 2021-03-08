Прикордонники Чернігівського загону у ніч на 8 березня затримали чоловіка та жінку. Вони потрапили на територію України, незаконно перетнувши кордон з Росією.

Отримавши інформацію про появу 2 невідомих людей поблизу кордону, прикордонники миттєво відреагували.

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Що відомо про пару порушників

З допомогою службового собаки працівники Держприкордонслужби прослідкували рух порушників та затримали їх.

Ними виявились 30-річний громадянин Росії та 34-річна українка. Обоє мандрівників не місцеві. Вони перебувають, за їхніми ж словами, у цивільному шлюбі.

Чому вони вирішили незаконно перейти кордон

Чоловіку та жінці відмовили у виїзді з Росії. Тому пара вирішила дочекатися ночі та таки дістатися бажаного пункту. Вони рушили в незаконну подорож, оминувши пункти пропуску.

Але на заваді їм стали прикордонники Чернігівського відділу "Гірськ".

Де "мандрівники" тепер

Наразі на правопорушників склали протоколи за статтею про незаконне перетинання державного кордону України. Матеріали справи скерували до суду.

Росіянина примусово повернули до країни його проживання, українка ж виїхала слідом за ним добровільно.

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На Чернігівщині затримали пару, яка незаконно перейшла кордон з Росією / Фото ДПСУ