У червні 2017 року двоє мешканців села Шаповалівка Борзнянського району Чернігівської області завдали численних ножових поранень киянам Віталію та Ользі Зубренкам. Жертви вбивства приїхали до власних вбивць заради лікування.

Як з'ясували слідчі, чоловік та жінка прикидалися "знахарями" та заманили подружжя до себе. Вони планували вбивство заради заволодіння грошима пари. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Чернігівської області.

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Через 3 роки після злочину у Чернігові засудили вбивць до 15 та 11 років позбавлення волі. Але прокурори подали апеляційну скаргу.

Що відомо про вбивство Віталія та Ольги Зубренків

Загиблі не мали власних дітей та хотіли вилікуватися від безпліддя. Втративши надію, вони розшукали чоловіка та жінку, яки прикидалися знахарями, та поїхали до них "на лікування".

Ольгу Зубренко жорстоко зарізали у літній кухні будинку, де мешкали окультисти. Її чоловіка Віталія позбавили життя на покинутій фермі поруч із будівлею.

Тіла вбивці закопали на території свиноферми.

Після скоєння злочину "знахарі" поїхали до Києва та забрали з квартири подружжя 12 тисяч доларів.

Покарання посилили

За словами керівника обласної прокуратури Філіпа Бєликова, суд першої інстанції призначив м'яке покарання, оскільки воно не відповідало тяжкості скоєного.

Через це чоловіка, який вбивав подружжя, засудили до довічного ув'язнення. Його спільниця отримала 15 років позбавлення волі.

До обох злочинців застосують конфіскацію майна.