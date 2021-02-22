У Чернігівській області 21 лютого сталась аварія – фура Mercedes-Benz Actros протаранила огорожу моста на річці Десна. Кермував вантажівкою громадянин Туреччини. Його тіло витягли разом із транспортом.

Трагедія сталась на дорозі "Київ – Чернігів – Нові Яриловичі" біля села Шестовиця. Водій не впорався з керуванням, ймовірно, через слизьку дорогу.

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Внаслідок аварії фура впала у річку з 20-метрової висоти. Робота рятувальників була ускладнена тим, що вода у річці замерзла – вантажівка опинилась у кризі.

Рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб і закріпили троси, й за допомогою автокрана та автомобіля "КрАЗ" вантажівку із загиблим водієм вилучили з води,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Водій 1990 року народження. Він громадянин Турецької республіки.

Дивіться відео з місця падіння вантажівки у Десну: