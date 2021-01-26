На Чернігівщині за збут наркотиків затримали двох поліцейських: фото

26 січня 2021 , 14:15
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Чергових ймовірних перевертнів в погонах 25 січня в Ніжині Чернігівської області викрили на гарячому, під час "вдалої" спроби збуту наркотичних речовин.

Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області

24-річний та 29-річний працівники патрульної поліції, за даними слідства, займалися продажем марихуани та амфетаміну. Тепер їм загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Затримували зловмисників працівники внутрішньої безпеки поліції.

Що відомо про викриття поліціянтів-наркоторговців у Ніжині

  • Як стверджують правоохоронці, 24-річного лейтенанта та 29-річного старшого сержанта підозрювали у збуті заборонених речовин вже досить давно. За їх діяльністю слідкували для збору доказів.
  • Під час передачі марихуани та амфетаміну 25 січня зловмисників затримали.
  • Лейтенант поліції отримав 800 гривень за синтетичний наркотик, а його спільник – 400 за канабіс
  • Під час обшуків у затриманих знайшли пів кілограма марихуани, насіння конопель, а також посуд для вживання наркотиків.
  • У правоохоронців також вилучили гроші, які вони нібито заробили злочинним шляхом.

Незабаром суд обиратиме обом поплічникам запобіжний захід. Чи відсторонили копів від виконання обов'язків, невідомо.


У квартирах поліціянтів знайшли чимало наркотиків / Фото пресслужби поліції Чернігівщини