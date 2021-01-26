На Чернігівщині за збут наркотиків затримали двох поліцейських: фото

Чергових ймовірних перевертнів в погонах 25 січня в Ніжині Чернігівської області викрили на гарячому, під час "вдалої" спроби збуту наркотичних речовин.
Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області
24-річний та 29-річний працівники патрульної поліції, за даними слідства, займалися продажем марихуани та амфетаміну. Тепер їм загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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Незабаром суд обиратиме обом поплічникам запобіжний захід. Чи відсторонили копів від виконання обов'язків, невідомо.
У квартирах поліціянтів знайшли чимало наркотиків / Фото пресслужби поліції Чернігівщини