На Чернігівщині за збут наркотиків затримали двох поліцейських: фото
Чергових ймовірних перевертнів в погонах в Ніжині Чернігівської області викрили на гарячому, під час вдалої спроби збуту наркотичних речовин.
Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області
24-річний та 29-річний працівники патрульної поліції, за даними слідства, займалися продажем марихуани та амфетаміну. Тепер їм загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
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Затримували зловмисників працівники внутрішньої безпеки поліції.
Що відомо про викриття поліціянтів-наркоторговців у Ніжині
- Як стверджують правоохоронці, 24-річного лейтенанта та 29-річного старшого сержанта підозрювали у збуті заборонених речовин вже досить давно. За їх діяльністю слідкували для збору доказів.
- Під час передачі марихуани та амфетаміну 25 січня зловмисників затримали.
- Лейтенант поліції отримав 800 гривень за синтетичний наркотик, а його спільник – 400 за канабіс
- Під час обшуків у затриманих знайшли пів кілограма марихуани, насіння конопель, а також посуд для вживання наркотиків.
- У правоохоронців також вилучили гроші, які вони нібито заробили злочинним шляхом.
Незабаром суд обиратиме обом поплічникам запобіжний захід. Чи відсторонили копів від виконання обов'язків, невідомо.
У квартирах поліціянтів знайшли чимало наркотиків / Фото пресслужби поліції Чернігівщини
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