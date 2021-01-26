Чергових ймовірних перевертнів в погонах в Ніжині Чернігівської області викрили на гарячому, під час вдалої спроби збуту наркотичних речовин.

Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області

24-річний та 29-річний працівники патрульної поліції, за даними слідства, займалися продажем марихуани та амфетаміну. Тепер їм загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Затримували зловмисників працівники внутрішньої безпеки поліції.

Що відомо про викриття поліціянтів-наркоторговців у Ніжині

Як стверджують правоохоронці, 24-річного лейтенанта та 29-річного старшого сержанта підозрювали у збуті заборонених речовин вже досить давно. За їх діяльністю слідкували для збору доказів.

Під час передачі марихуани та амфетаміну 25 січня зловмисників затримали.

Лейтенант поліції отримав 800 гривень за синтетичний наркотик, а його спільник – 400 за канабіс

Під час обшуків у затриманих знайшли пів кілограма марихуани, насіння конопель, а також посуд для вживання наркотиків.

У правоохоронців також вилучили гроші, які вони нібито заробили злочинним шляхом.

Незабаром суд обиратиме обом поплічникам запобіжний захід. Чи відсторонили копів від виконання обов'язків, невідомо.



У квартирах поліціянтів знайшли чимало наркотиків / Фото пресслужби поліції Чернігівщини