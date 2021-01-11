Чоловіка, який відбуває покарання у колонії на Чернігівщині, підозрюють в інтернет-шахрайстві. Він перебуваючи за ґратами продав вигадану сільськогосподарську техніку. Обманом в'язень привласнив майже 150 тисяч гривень.

Деталі інциденту

Зловмисник на платформі оголошень продавав уявну сільськогосподарську техніку, за яку вимагав передплату. Про це повідомили на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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30-річний місцевий житель на платформі оголошень ошукав 7 громадян. Головною умовою купівлі була передплата, однак після отримання грошей – зловмисник блокував покупців та не виконував взятих на себе зобов'язань,

– розповіли у МВС.

До речі, ймовірний зловмисник відбував у колонії покарання за вчинення майнових злочинів.

Що загрожує шахраю

Працівники поліції провели обшук за місцем відбування покарання зловмисником та вилучили мобільний телефон, який в'язень використовував у протиправній діяльності.

Фігуранту оголосили про підозру у шахрайстві. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

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