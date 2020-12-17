На Чернігівщині транслювали пропагандистські канали: Нацрада відреагувала
У Чернігівській області заблокували 5 російських каналів, що транслювали пропаганду. Загалом на території країни їх показ обмежений.
Російські програми транслювали у громадському закладі в місті Мена. Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.
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Які канали показували
До представниці Нацради у Чернігівській області Ірини Сенченко надійшло повідомлення про трансляцію кількох пропагандистських каналів:
- "Беларусь 24",
- "ТНТ",
- "Охота и рыбалка",
- "Россия 1",
- "Первый канал. Всемирная сеть".
Через це з керівниками закладу провели роз'яснювальну роботу. показ каналів припинили. У Нацраді запевнили, що таку роботу проводять у всіх регіонах України.
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