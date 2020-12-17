У Чернігівській області заблокували 5 російських каналів, що транслювали пропаганду. Загалом на території країни їх показ обмежений.

Російські програми транслювали у громадському закладі в місті Мена. Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

До речі Кремлівська пропаганда без обмежень: у Росії створять свій ютуб

Які канали показували

До представниці Нацради у Чернігівській області Ірини Сенченко надійшло повідомлення про трансляцію кількох пропагандистських каналів:

"Беларусь 24",

"ТНТ",

"Охота и рыбалка",

"Россия 1",

"Первый канал. Всемирная сеть".

Через це з керівниками закладу провели роз'яснювальну роботу. показ каналів припинили. У Нацраді запевнили, що таку роботу проводять у всіх регіонах України.

Зверніть увагу! Станом на грудень через порушення вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України в Україні заборонено 94 телеканали.

До слова, вперше заборону на російські телеканали, які поширювали прокремлівську пропаганду, ввели у 2017 році.