У Менському зоопарку, що на Чернігівщині, 4 лютого тигр загриз завідувача секції диких тварин. Чоловік спустився у вольєр до великої кішки, щоб погодувати її.

Джерело: Національна поліція

Правоохоронці зазначають, що тигр напав на працівника, коли той намагався дати тварині їжу. Медики не встигли врятували потерпілого, він помер на місці події від отриманих тілесних ушкоджень.

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Що кажуть у зоопарку

Директорка зоопарку Зінаїда Максименко вважає, що її колега не дотримався правил безпеки.

Відкрив двері, зайшов до тигра, не прикривши їх. Треба заходити вдвох, а він чомусь зайшов сам. Навіть сама не знаю чому,

– сказала жінка у коментарі "Суспільному".

Яка доля очікує на тварину – невідомо. Наразі поліція встановлює всі деталі інциденту.

Слідчі відкрили кримінальну справу

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило смерть людини.

Санкції статті передбачають до 8 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Менський зоопарк – єдиний в Україні, що розташований у райцентрі (місто Мена). Він був створений у 1977 році та займає площу близько 9 гектарів. Колекція тварин і птахів налічує 150 видів і близько 1 000 особин.

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