Напередодні новорічних свят на території багатьох лісництв можна почути гудіння бензопилок, якими зловмисники зрізають ялинки та сосни. Нелегальних браконьєрів, які зрубали 877 дерев на Чернігівщині, затримали охоронці.

Про надзвичайно активну діяльність зловмисників повідомили у пресслужбі держпідприємства "Чернігівський лісгосп". Порушники вирубали плантацію 5-річних сосен.

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Зловмисників передали поліції, але правоохоронці лише склали протокол про адміністративне порушення.

По 519 гривень за дерево

Як стверджують у підприємстві, зловмисників затримали на гарячому поблизу села Мньов.

Браконьєри встигли знищити 877 сосен, а звернули увагу на їх діяльність лише тоді, кола вони завантажували зрубані дерева.

І хоча поліціянти можуть добитися покарання лише за адміністративним кодексом – від 519 до 5100 гривень штрафу, чоловікам доведеться відшкодувати лісгоспу збитки. А їх нарахували 455 тисяч гривень.

Отже, за кожне зрубане дерево порушникам доведеться заплатити не менш ніж пів тисячі.